Giorno del Ricordo, gli appuntamenti in programma a Bergamo e provincia

Sempre sabato 7 febbraio, alle 21, il Teatro della Fondazione Rubini di Romano di Lombardia accoglie «Il vento dell’esilio», spettacolo di e con Luciano Bertoli, accompagnato al pianoforte da Giovanni Colombo. Promosso dal Comune di Romano di Lombardia in collaborazione con la Fondazione Opere Pie Giovan Battista Rubini e a cura dell’Associazione Culturale Civico 15, lo spettacolo si concentra sull’esperienza dell’esodo istriano, raccontando come abbia sconvolto le vite di chi è partito e di chi è rimasto. Un racconto intimo e civile che mette al centro le persone, prima ancora degli eventi storici. La serata si completa con «Terra di Confine. Le foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata», incontro in programma alle 20.45 all’Oratorio di Foresto Sparso, all’interno della rassegna «Parole & Musica». Donne, uomini e bambini condannati alla tragedia delle foibe o all’abbandono delle proprie terre tornano alla memoria attraverso le parole di scrittori e testimoni. Il percorso letterario-musicale, curato da Barbara Pizzetti, è arricchito dalla fisarmonica e dal canto di Andrea Bettini, in un formato che unisce approfondimento storico e suggestione artistica.