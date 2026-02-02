Può l’arte abitare un centro commerciale? La risposta è «Mi Sono Innamorato»

VR: Ammetto che, inizialmente lo spazio mi ha un po’ spaventata, proprio per le sue dimensioni e per il contesto non museale, ma è stata una sfida molto stimolante. Al piano inferiore ho costruito un percorso cronologico: una sorta di racconto della storia dell’arte secondo Giacomo Torriani, con artisti italiani e internazionali, con opere dagli anni Cinquanta ad oggi. Al piano superiore, invece, ho preferito lavorare per temi: da un lato il dialogo tra arte figurativa, astratta e scultura, dall’altro alcune “isole” dedicate ad artisti particolarmente rappresentati nella collezione, come Rinaldo Pigola, Gianriccardo Piccoli, Arturo Bonfanti, Giuseppe Milesi e Marco Rossi. Qui non c’è un percorso obbligato: il pubblico può muoversi liberamente, seguendo il proprio istinto. Curare una mostra significa raccontare una storia mettendo insieme elementi diversi. In questo caso ho lavorato molto per associazioni visive, soprattutto al piano inferiore. In alcuni casi questi legami sono evidenti, in altri più sottili, ma ogni opera dialoga con le altre. Ho seguito anche molto l’istinto, una volta definite le direttrici principali. Le immagini devono parlare tra loro, anche quando appartengono ad autori molto diversi. In mostra ci sono artisti fondamentali del secondo Novecento – da Bruno Cassinari a Mario Raciti, Concetto Pozzati e molti altri – e molte opere hanno alle spalle una storia espositiva importante, tra Biennali di Venezia e Quadriennali di Roma.