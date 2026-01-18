Le mostre d’arte da vedere nei primi mesi del 2026

L’opera è concepita per il grande ledwall del palazzo e prende forma a partire dallo studio di tre specie arboree oggi minacciate in natura: il Ginkgo biloba, la Pterocarya fraxinifolia e la Torreya taxifolia. Hirsch ha osservato direttamente alcuni esemplari custoditi nell’Orto Botanico di Brera, collaborando con istituzioni scientifiche internazionali. Da questa esperienza è nata una narrazione visiva in cui le immagini appaiono e scompaiono, seguendo ritmi che richiamano i cicli vitali delle piante. Nel video, gli alberi diventano soggetti attivi, quasi voci narranti, in un ribaltamento del punto di vista umano. La tecnologia digitale non è qui semplice strumento, ma mezzo per amplificare e tradurre un’eredità biologica e simbolica in linguaggio contemporaneo. Accanto all’installazione, una seconda opera fisica testimonia il dialogo costante tra pittura e processi algoritmici che caratterizza la pratica dell’artista.