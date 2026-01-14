Guida ai concerti imperdibili di questa stagione

Nato sul finire dello scorso anno, questo nuovo gruppo è forse il progetto più interessante della nuova scena indie italiana. Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e N.A.I.P. hanno unito le loro esperienze diverse e hanno formato un gruppo che ha già attirato molta attenzione grazie ai primi due singoli («PINOCCHIO» e «VOILÀ»), dalle sonorità fresche e dai testi ironici. Il tour che accompagna l’uscita del loro disco d’esordio (in uscita il 16 gennaio) farà tappa anche a Bergamo (qui per i biglietti). È l’occasione perfetta per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo in un contesto live intimo, ma attenzione perché il rischio sold out è dietro l’angolo.