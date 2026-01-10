I Monti Tisa e Cavlera, i «gemelli diversi» della media Valle Seriana

Scegliamo di partire dal Santuario di San Patrizio (610m), che già di primo mattino è inondato di luce. Nel periodo invernale è aperto solo di pomeriggio, pertanto rinviamo la visita al termine dell’escursione. Il Santuario si erge fiero sull’apice di uno sperone roccioso incutendo meraviglia e timore a chi lo osserva dal basso. A tal riguardo vale la pena riportare le parole del Maironi da Ponte che nel 1819 asseriva: «[…]un vecchio ampio oratorio dedicato a s. Patrizio, eretto sopra uno scosceso promontorio, appendice della grande giogaia, che costeggia sulla dritta la vallata, e dal livello del Serio s’innalza più centinaia di piedi. Tutto il santuario, che è grande e contornato da portici, quanto l’annessa casa non piccola a soggiorno dell’eremita, che lo custodisce, sostenuti sono da eccelse robustissime muraglie. S’immagini il dispendio che avrà costato questo edificio in una situazione cotanto alpestre ed elevata! Esso ha un pozzo il quale, tradizione vorrebbe, che fosse così profondo da arrivare a livello delle acque del Serio; e diè origine al trito provinciale proverbio “Profondo come il pozzo di s. Patrizio”. Ora è in gran parte otturato da materiali, che vi si lasciarono cadere». Sarei curioso di sapere se quel pozzo esiste veramente!