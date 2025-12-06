L’Alpe Pigolotta, un quadro d’autore per ogni stagione

Il Colle Dudello è un po’ una delusione, nulla che lasci trasparire l’importanza storica del valico e non è neppure un luogo di affacci panoramici. Poco male, per noi è solo un punto di passaggio. Ora seguiamo la strada sterrata in direzione Ovest (sinistra) attraversando i boscosi pendii meridionali dello Zucco di Dudello e dello Zucco di Stremereggia. Sono entrambi nomi molto simpatici di cui però non ho trovato riscontro toponomastico. Dopo un chilometro e mezzo giungiamo nei pressi della baita Bruc (1420m) dove, sulla destra, imbocchiamo la deviazione per le baite della Pigolotta. Si sale sulla ripida strada che costeggia l’alpeggio della Pigolotta. Appena trovato un pertugio tra gli alberi, scendiamo nei prati e proseguiamo a zonzo tra i pascoli e le baite, catturati dalla suggestione del luogo, riscaldati dal sole e ammaliati dai colori e dai panorami. Qualcuno ama definire la Pigolotta «l’attico di Valtorta» e mi pare un’espressione azzeccata perché la Pigolotta è molto più di un semplice balcone naturale affacciato sulla Valle Stabina, è meraviglia!