Santa Lucia arriva in città con tante iniziative speciali per le famiglie

«La notte di Santa Lucia è la più lunga che ci sia» sostiene un vecchio proverbio che si tramanda da generazioni. Un’affermazione che non trova conferme nella scienza, ma che è attestato dai più piccoli che vivono il 13 dicembre come una giornata da segnare sul calendario. La lunga attesa è formata quindi da desideri da consegnare alla santa siciliana, notti insonni nel timore che, al posto dei regali, possa arrivare il meno gradito carbone e orecchi tesi nella speranza di sentire lo scalpitare dell’asinello che accompagna come da tradizione la martire siracusana nel suo lungo peregrinare attraverso la provincia di Bergamo.
Un’attesa (bella!) che però, soprattutto per i più piccoli, può diventare snervante. Ecco allora che il Comune di Bergamo, da domani (6 dicembre) al 14 dicembre, proporrà numerose iniziative (qui il programma completo) per avvicinare le nuove generazioni a un appuntamento carico di magia, ma anche di storia. Se la visita alla chiesa della Madonna dello Spasimo di via XX Settembre e la consegna della celebre letterina sono quasi obbligatori per i bambini del nostro territorio, l’amministrazione comunale ha raccolto una serie di appuntamenti per far scoprire alle famiglie le numerose realtà presenti nella nostra città sotto una nuova luce.
«La ricorrenza di Santa Lucia rappresenta per Bergamo un patrimonio culturale e identitario di grande valore, una festa per vivere antiche tradizioni e condividere quei riti di attesa e preparazione tanto cari a bambine e bambini. Valorizzarla significa non soltanto preservare una memoria condivisa, ma anche riconoscere il ruolo che queste celebrazioni svolgono nella vita della comunità, come momenti di aggregazione e condivisione – spiega l’assessore alla cultura Sergio Gandi – Le realtà culturali cittadine contribuiscono in modo rilevante alla valorizzazione della ricorrenza, mostrando una volta di più ricchezza e vivacità creativa della nostra città. Le iniziative dedicate attivano infatti percorsi che coinvolgono tutta la comunità: attraverso attività diverse – laboratori, incontri, letture, spettacoli, proiezioni cinematografiche – la cultura si fa veicolo di dialogo e condivisione, creando nuove occasioni per stare insieme e per vivere lo spazio pubblico in modo consapevole. Un programma ricco di sorprese, alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della nostra città, ma capace anche di ritrovare i valori della magia e dello stupore».
Il calendario vedrà protagonisti in particolare i musei con il Civico Museo Archeologico, il Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», il Museo delle storie di Bergamo, l’Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota», Fondazione Accademia Carrara e GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea in prima fila. Una serie di proposte che da una parte riguardano visite ad hoc per i più piccoli, pronti a guardare i reperti protetti con uno sguardo diverso, dall’altra laboratori come quello riguardante le decorazioni vegetali oppure quello sui rapaci notturni, a cui si aggiungono creazioni di cartoline in stile Anni Cinquanta e la possibilità di fare una partita a «Senet», un gioco proveniente dall’Antico Egitto.
Chi invece preferisce aderire alla tradizione, ecco le numerose proposte a teatro come gli spettacoli «La lanterna di Santa Lucia» promosso al Teatro San Giorgio, «Un dono per Lucia» al Teatro di Loreto e «Le storie di Santa Lucia» allo Spazio Caverna-Teatro Caverna. Il palcoscenico riserva anche storie natalizie meno conosciute come lo spettacolo di burattini «Il Natale di Gianduja» in programma all’Auditorium CULT! - Palazzo della Libertà o il concerto promosso dalla Fondazione Donizetti «Disney in Concert» nell’affascinante scenario del Teatro Sociale.
Nel nome della modernità Santa Lucia apparirà anche sui grandi schermi del cinema con una selezione ad hoc di film e proiezioni a tema che coinvolgeranno le principali sale cittadine come «Super Charlie» al Cinema Conca Verde o «One, Two, Tree: Sei storie, tutte diverse, da guardare insieme» a Lo Schermo Bianco. Nei giorni precedenti all’evento clou, la magia di Santa Lucia inonderà inoltre le strade e le case di tutta Bergamo, approdando nei borghi storici con laboratori realizzati in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Bergamasco e le ludoteche cittadine, fra letture appassionanti, colonne sonore da scoprire e kit per l’asinello da preparare affinché la santa si possa trovare a proprio agio non appena giungerà nelle case dei bambini bergamaschi.
Ad aggiungere un tocco d’incanto in più tornerà anche il «Luna Park delle Meraviglie», sostenuto dall’amministrazione comunale, allestito da domani al 1° gennaio all’interno della suggestiva cornice del Monastero del Carmine dal TTB Teatro Tascabile Bergamo. Un vero e proprio «bio luna park» creato con materiali naturali, che ospiterà percorsi narrativi, visite guidate, laboratori, azioni teatrali, spettacoli e incontri dedicati alla natura, alla poesia, alla meraviglia e alla forza della fragilità, fondando il proprio progetto sul recupero e il riutilizzo dei materiali. Il tutto per sensibilizzare grandi e piccini a un tema così importante come la sostenibilità e consentendo loro di dare vita a oggetti e giostre con un movimento manuale.