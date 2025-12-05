Santa Lucia arriva in città con tante iniziative speciali per le famiglie

«La ricorrenza di Santa Lucia rappresenta per Bergamo un patrimonio culturale e identitario di grande valore, una festa per vivere antiche tradizioni e condividere quei riti di attesa e preparazione tanto cari a bambine e bambini. Valorizzarla significa non soltanto preservare una memoria condivisa, ma anche riconoscere il ruolo che queste celebrazioni svolgono nella vita della comunità, come momenti di aggregazione e condivisione – spiega l’assessore alla cultura Sergio Gandi – Le realtà culturali cittadine contribuiscono in modo rilevante alla valorizzazione della ricorrenza, mostrando una volta di più ricchezza e vivacità creativa della nostra città. Le iniziative dedicate attivano infatti percorsi che coinvolgono tutta la comunità: attraverso attività diverse – laboratori, incontri, letture, spettacoli, proiezioni cinematografiche – la cultura si fa veicolo di dialogo e condivisione, creando nuove occasioni per stare insieme e per vivere lo spazio pubblico in modo consapevole. Un programma ricco di sorprese, alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della nostra città, ma capace anche di ritrovare i valori della magia e dello stupore».