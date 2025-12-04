La spesa non è più la stessa: nei supermercati l’IA riscrive ruoli, turni e diritti

Mentre il dibattito pubblico si concentra sullo smart working e sulle nuove flessibilità per i colletti bianchi, è facile dimenticare che il mondo attorno ai noi funziona grazie a milioni di lavoratori che ogni giorno escono di casa e vanno fisicamente al lavoro, rispettando orari stretti e mansioni rigide. È grazie a loro che abbiamo accesso alla maggior parte dei servizi essenziali di cui usufruiamo quotidianamente. Oggi vengono chiamati, con un inutile inglesismo, location-dependent. Tra di loro ci sono anche tutti coloro che operano nella grande e piccola distribuzione, come cassieri, magazzinieri, addetti allo smistamento, al riordino, alla sicurezza e alle pulizie. Proprio su questa forza lavoro, però, si sta abbattendo silenziosamente un’ondata di automazione che, promettendo efficienza, rischia di tradursi in un peggioramento delle condizioni lavorative e in un processo di dequalificazione di massa.