Elogio al Calendario dell’Avvento

Ma i miei ricordi più cari sono legati alla carta e ai disegni: da piccola il mio calendario era di cartoncino, con stupende immagini vintage natalizie. Aspettavo con trepidazione il momento dell’apertura, a volte sbirciando appena le sorprese dei giorni successivi. Dietro ogni casellina si celavano ghirlande minuziosamente cesellate, fiocchi di neve, scenette di vita domestica, dolci decorati, sognanti boule de neige, giocattoli di un’altra epoca come cavallini a dondolo ed eleganti bamboline vestite di pizzi e porcellane, per culminare il 24 con un riccioluto Bambin Gesù nella mangiatoia. Un’estetica che allora trovavo sublime e oggi confortante, tanto quella dei calendari dell’Avvento con la cioccolata mi è sempre parsa grossolana e poco piacevole. Credo sia l’unica circostanza della vita in cui il cioccolato mi risulta deludente.