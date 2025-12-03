Il Natale si canta in bergamasco

Passando ai lavori discografici veri e propri, nel 2010 Luciano Ravasio ha pubblicato «L’è sa Nedàl», un album interamente in dialetto in cui reinterpreta i grandi classici delle feste. Il disco raccoglie, infatti, quattordici brani tradotti e adattati in bergamasco, come «A l’fiòca» («White Christmas»), «Nòcc de Nedàl» («Astro del ciel») e «La nòcc de Santa Lucia» («Santa Claus is coming to town»). A questi, si affiancano melodie popolari come «Pìa Pìa» e «Viaggio a Betlemme» e anche inediti come «Santa Lucia». Grazie agli arrangiamenti di Manlio Cangelli e all’adattamento in dialetto, il risultato è stranamente familiare: melodie che conosciamo da sempre, ma con parole che parlano di un Natale più vicino a casa.