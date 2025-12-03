93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
3 Dicembre 2025 Musica

Il Natale si canta in bergamasco

Articolo. Dalle pastorèle alle versioni dei cantautori locali, le colonne sonore delle nostre feste raccontano un’identità che non smette di stupire

Lettura 1 min.
scritto da Emma Salone
Sono laureata in lettere antiche e appassionata di cantautorato italiano, ma anche molto curiosa di ogni novità musicale. Fortemente introversa, la musica mi…

Natale lascia tracce ovunque: nei riti, nelle tavole imbandite, nei film che rivediamo ogni anno. E, ovviamente, nella musica. Ma forse non tutti sanno che, oltre ai classici di Mariah Carey o Michael Bublé, anche il bergamasco ha costruito nel tempo il suo piccolo repertorio natalizio.

La tradizione più antica passa da canti popolari come le pastorèle (pastorelle in italiano): melodie semplici, tramandate oralmente e costruite su strofe ripetute, che raccontano la nascita di Gesù attraverso immagini quotidiane. Sono canti poveri e immediati che restituiscono la devozione di una società contadina che viveva il Natale con gesti più che con le parole (qui una testimonianza cantata).

Passando ai lavori discografici veri e propri, nel 2010 Luciano Ravasio ha pubblicato «L’è sa Nedàl», un album interamente in dialetto in cui reinterpreta i grandi classici delle feste. Il disco raccoglie, infatti, quattordici brani tradotti e adattati in bergamasco, come «A l’fiòca» («White Christmas»), «Nòcc de Nedàl» («Astro del ciel») e «La nòcc de Santa Lucia» («Santa Claus is coming to town»). A questi, si affiancano melodie popolari come «Pìa Pìa» e «Viaggio a Betlemme» e anche inediti come «Santa Lucia». Grazie agli arrangiamenti di Manlio Cangelli e all’adattamento in dialetto, il risultato è stranamente familiare: melodie che conosciamo da sempre, ma con parole che parlano di un Natale più vicino a casa.

Il dialetto torna anche in chiave diversa grazie a due protagonisti della scena locale: il Bepi (Tiziano Incani) e il Vava (Daniele Vavassori). Entrambi hanno giocato con il Natale trasformandolo in terreno perfetto per la loro ironia: il Bepi, in «L’è sa Nedàl (Uinter Verscion)», ironizza sulle tipiche situazioni di Natale, dalla valle gremita da milanesi, alle code in macchina fino ai regali inutili; mentre il Vava, con il suo album «Vava Christmas», rilegge in dialetto alcuni classici natalizi con un tocco che oscilla tra l’originalità e la goliardia. Due modi di ridere delle tradizioni senza toglierne il calore.

