93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
NATALE 2025
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
2 Dicembre 2025 Handmade

Decorazioni per l’albero fai da te: quattro idee facili per Natale

Articolo. Non sapete come decorare il vostro albero? Una veloce guida per creare piccoli addobbi perfetti da fare anche con i più piccoli

Lettura 1 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Se quest’anno siete stanchi delle solite palline o bastoncini di zucchero e volete rinnovare l’albero di Natale con delle idee personalizzate, scegliere il fai da te è un’opzione divertente e facile da provare a casa e in alcuni casi anche con l’aiuto dei più piccoli. Dalle palline in feltro, alle stelle in pasta di sale, a fiocchi di neve e alberelli in carta e molto altro, le proposte di Eppen sono all’insegna della semplicità: con materiali comuni ed economici l’effetto wow per le vostre decorazioni sarà garantito.

Stelle in pasta di sale

Per preparare la pasta basta mescolare una tazza di farina, ¼ di tazza di acqua e ½ tazza di sale fino a ottenere una consistenza soffice. Stesa la pasta con un mattarello, poi si possono ritagliare diverse forme con stampini natalizi e fare un piccolo foro per poter appendere stelle o altro con un filo. Con due ore di cottura in forno a bassa temperatura, i piccoli capolavori saranno pronti da dipingere con acrilici e un tocco in più brillante con del glitter.

Palline in feltro per l’albero

Ecco un’altra idea semplicissima e d’effetto per decorare l’albero: procuratevi del feltro di vari colori, ritagliate due cerchi uguali e cuciteli lasciando spazio per inserire del cotone all’interno che faccia spessore. Potete decorare la pallina con bottoni e perline o creare decorazioni anche di altre forme.

None

Angeli, candele o fiocchi di neve scintillanti

Disegnate delle forme natalizie su un cartoncino oppure scaricate dal web delle sagome che poi ricalcherete in alternativa. Ritagliatele e fate un piccolo forellino per appenderle con un cordoncino. Con della vernice spray dorata o argentata potete dipingerle e creare decorazioni per l’albero oppure utilizzarle come segnaposto nella tavola delle feste.

Ghirlande di pasta

Scegliete delle forme di pasta secca bucate come i maccheroni, utilizzate vernice spray o acrilici per colorarle d’oro, rosso, verde o bianco. Lasciatele asciugare e poi con uno spago colorato infilate i maccheroni e create delle ghirlande con cui decorare il vostro albero di Natale.

Approfondimenti
29/10/2025
Handmade
Amigurumi: piccoli fili di creatività per un Natale fatto a mano
Articolo. Dai mercatini di Natale ai regali fatti a mano con la tecnica giapponese dell’amigurumi, una …
04/10/2025
Handmade
Autunno a tutto handmade tra lana, colori caldi e creatività
Articolo. È il momento perfetto per riscoprire il piacere di creare con le proprie mani con …
29/09/2025
Altro
Dressing Piuma. Fili, mani e cuori che cuciono nuove possibilità a Bergamo
Articolo. In via Divisione Tridentina, un laboratorio sartoriale trasforma scarti tessili e vite fragili in storie …
24/07/2025
Handmade
Lo yarn bombing “veste” i quartieri con l’uncinetto
Articolo. Il movimento artistico nato negli Stati Uniti è arrivato fino a Bergamo con due iniziative …