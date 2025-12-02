Decorazioni per l’albero fai da te: quattro idee facili per Natale

Se quest’anno siete stanchi delle solite palline o bastoncini di zucchero e volete rinnovare l’albero di Natale con delle idee personalizzate, scegliere il fai da te è un’opzione divertente e facile da provare a casa e in alcuni casi anche con l’aiuto dei più piccoli. Dalle palline in feltro, alle stelle in pasta di sale, a fiocchi di neve e alberelli in carta e molto altro, le proposte di Eppen sono all’insegna della semplicità: con materiali comuni ed economici l’effetto wow per le vostre decorazioni sarà garantito.