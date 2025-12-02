Decorazioni per l’albero fai da te: quattro idee facili per Natale

Se quest’anno siete stanchi delle solite palline o bastoncini di zucchero e volete rinnovare l’albero di Natale con delle idee personalizzate, scegliere il fai da te è un’opzione divertente e facile da provare a casa e in alcuni casi anche con l’aiuto dei più piccoli. Dalle palline in feltro, alle stelle in pasta di sale, a fiocchi di neve e alberelli in carta e molto altro, le proposte di Eppen sono all’insegna della semplicità: con materiali comuni ed economici l’effetto wow per le vostre decorazioni sarà garantito.
Stelle in pasta di sale
Per preparare la pasta basta mescolare una tazza di farina, ¼ di tazza di acqua e ½ tazza di sale fino a ottenere una consistenza soffice. Stesa la pasta con un mattarello, poi si possono ritagliare diverse forme con stampini natalizi e fare un piccolo foro per poter appendere stelle o altro con un filo. Con due ore di cottura in forno a bassa temperatura, i piccoli capolavori saranno pronti da dipingere con acrilici e un tocco in più brillante con del glitter.
Palline in feltro per l’albero
Ecco un’altra idea semplicissima e d’effetto per decorare l’albero: procuratevi del feltro di vari colori, ritagliate due cerchi uguali e cuciteli lasciando spazio per inserire del cotone all’interno che faccia spessore. Potete decorare la pallina con bottoni e perline o creare decorazioni anche di altre forme.
Angeli, candele o fiocchi di neve scintillanti
Disegnate delle forme natalizie su un cartoncino oppure scaricate dal web delle sagome che poi ricalcherete in alternativa. Ritagliatele e fate un piccolo forellino per appenderle con un cordoncino. Con della vernice spray dorata o argentata potete dipingerle e creare decorazioni per l’albero oppure utilizzarle come segnaposto nella tavola delle feste.
Ghirlande di pasta
Scegliete delle forme di pasta secca bucate come i maccheroni, utilizzate vernice spray o acrilici per colorarle d’oro, rosso, verde o bianco. Lasciatele asciugare e poi con uno spago colorato infilate i maccheroni e create delle ghirlande con cui decorare il vostro albero di Natale.