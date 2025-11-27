«Coppa della Presolana»: tra neve, storia e motori torna la grande rievocazione sulle Orobie

È importante sottolineare come ogni evento rappresenti l’occasione per raccogliere fondi a scopo benefico o per valorizzare elementi storici locali. Sotto la direzione del presidente Ugo Gambardella si è dato maggiore slancio alle iniziative solidali, e nelle sue parole si percepisce una particolare sensibilità ai valori sociali e culturali «Siamo tutti volontari con la passione comune per il motorismo storico. Il nostro motto è “Aiutare chi aiuta” con donazioni e attività nell’ambito sociale. Siamo un’associazione senza fini di lucro e tutto quello che riusciamo a ottenere con il supporto dei nostri soci e sponsor lo destiniamo alla solidarietà nei confronti di associazioni che si occupano di patologie dei bambini o attraverso il supporto alle Protezioni Civili del nostro territorio. Lo facciamo in occasione della “Festa del Dono”, della “Befana ASI” e nel corso di una serata nel mese di agosto. Un’altra nostra manifestazione è il “Raduno della Solidarietà”, quest’anno siamo riusciti a raccogliere 30mila euro per l’acquisto di defibrillatori per la Protezione Civile. Negli ultimi quindici anni abbiamo adottato il restauro di opere importanti per la popolazione del nostro territorio e dell’Umbria, quali l’affresco “La Processione dei Bianchi” nella chiesa di Vallo di Nera, colpita dal terremoto e il polittico di San Giovanni Battista del Boselli nella chiesa di Cusio. La passione per il motorismo storico è anche perpetrare un bene che è di tutti noi».