Essere felici è una forma di rivoluzione

Ma come farci caso? Mi è capitato di incontrare persone che non sapessero dire se fossero felici. Pensavano di esserlo, o di non esserlo. E probabilmente qui sta uno dei primi inghippi. Diamo in genere troppa fiducia al pensiero come unica fonte della nostra conoscenza, ma per certe cose non è lo strumento adatto: certe cose non vanno pensate, ma, giocando con le parole, vanno “sensate”, ovvero sia percepite con i sensi che attribuite di senso. A volte ci si chiede se qualcosa abbia un senso, e questo è un altro inghippo: le cose non hanno un senso, ma chiedono che gliene sia dato uno, e questo è un compito personale e esistenziale che possiamo e a volte dobbiamo darci. Non credo esista un senso dato a priori, ma sono convinto che spesso sia un impegno che valga la pena assumersi, per dare un senso, appunto, una direzione, a ciò che ci succede, dove «ciò che ci succede» è, semplicemente, la vita.