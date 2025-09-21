Ballare insieme fa bene al cervello, al cuore e alla comunità

Danzare insieme è un forte legante per la società. Ne scrive approfonditamente, prendendo spunto proprio dal libro di Ehrenreich, Laura Antonella Carli in un recente articolo pubblicato su Il Tascabile. Carli scrive che la danza è anche un mezzo di comunicazione non verbale eccezionale per le emozioni, e questo mi riporta alla mente un libro che ho amato: «Zorba il Greco» di Nikos Kazantzakis, che racconta l’amicizia fra un intellettuale e Zorba, uomo più corporeo e terrigno che, quando non sa come dire qualcosa, lo balla! La mia personale esperienza di questo romanzo è una sorta di narrazione del difficile rapporto che a volte ho avuto (e molte persone hanno) fra corpo e mente. In questo, il mio percorso di psicoterapia corporea prima, e successivamente il ballo, sono stati fondamentali a migliorare questa comunicazione interiore fra “alto e basso”.