«Yūgen: tessere il caos». A Ponte San Pietro l’arte immersiva di Grazioli incontra la chitarra di Santangelo

Il momento clou della giornata di domenica sarà però la performance delle 16. Ad accompagnare Emanuele (che interagirà con le proprie installazioni) ci sarà la chitarra elettrica del suo amico Giorgio Santangelo. «La mia sarà un’improvvisazione suggestiva – spiega Giorgio Santangelo, cinquant’anni, residente a Zogno, chitarrista del gruppo Scarymoose –, una novità per me, abituato a eseguire cover. I suoni saranno infatti più dilatati, distorti, grezzi, quasi primitivi; sicuramente molto diversi rispetto a quelli di un qualsiasi pezzo pop o rock. Lo spazio riservato alle emozioni sarà rilevante: sceglierò le note in base allo stato d’animo del momento, senza alcun filtro, così da poter rendere partecipi gli ascoltatori del mio sentire. Suonare canzoni famose è un po’ come essere un treno che procede sui binari. Qui, invece, sarà come essere una barca in mezzo al mare e di ciò ne sono veramente entusiasta». Nove i brani che il chitarrista eseguirà durante la performance. «Attraverso l’energia sprigionata dalla musica – afferma Santangelo, che si ispira a Joe Satriani, a Tony Iommi e ai Sigur Rós –, mi interessa penetrare l’essenzialità della realtà, così da tracciare, quasi, un dialogo e una connessione con il cosmo. Ogni singolo brano richiede tempo e fatica, ma anche una certa dose di sincerità, in primis con sé stessi e con il proprio pubblico».