Parlare di futuro al presente: torna «Art Together Now»

Considerare come attualità ciò che ci aspetta domani, visualizzare davanti a noi ciò che ancora non esiste e trattare con concretezza qualcosa che in questo momento è ancora astratto. In poche parole: «Diremo il futuro al presente». Questo è lo slogan della quinta edizione di «Art Together Now», il progetto culturale creato dalla Fondazione Adriano Bernareggi in collaborazione con la Diocesi e con il Comune di Bergamo, che punta a coinvolgere i giovani in un percorso artistico partecipativo in vista della festa patronale di Sant’Alessandro del 26 agosto. Nonostante la manifestazione sia ormai diventata di per sé parte stabile del panorama di avvenimenti artistici estivi del capoluogo, questa edizione ha il sapore di una prima volta, poiché per questo 2025 l’organizzazione ha deciso di non limitarsi agli spazi dell’Ex Ateneo di Città Alta, sede storica della manifestazione che verrà utilizzata anche per ATN25 (acronimo di Art Together Now 2025), ma di espandersi a macchia d’olio per le strade della città.