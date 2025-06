Un nuovo «ospite» per l’Accademia Tadini: a Lovere arriva Francesco Hayez

MA: «Ecce Homo» è l’ultimo grande quadro di storia di Hayez, ed è anche il più intimo. Rappresenta un Cristo che si avvia alla crocifissione, simbolo di sofferenza, sacrificio e consapevolezza. In quegli anni, durante le guerre per l’Indipendenza, Carlotta scrive in una lettera che sta tagliando delle bende per i feriti: un gesto semplice, ma carico di partecipazione e dolore. Quel Cristo, allora, è anche per lei, è per tutti. È significativo che sia proprio la nipote a donare quest’opera all’Accademia: è sincera volontà di consegnare al futuro un messaggio che non restasse privato, bensì diventasse patrimonio collettivo. È una chiusura silenziosa, ma potente: l’arte come eredità e come gesto di condivisione.