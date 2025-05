A Osaka il cuore di Nicola Zucchi diventa il battito del mondo con «theHeartAI»

NZ: Assolutamente, è il paradosso che più amo. Quando sono stato ospitato alla Dutch Design Week ad Eindhoven, in più persone mi hanno chiesto: «Dove lavori? a Milano? A Londra? A New York?». Rispondere con convinzione che trovo ispirazione in un trullo di un paesino di Brindisi restituisce all’opera l’autenticità di cui è impregnata. Un’idea così non sarebbe potuta nascere in città, io volevo dare al mondo un cuore. Ora tutti usano l’Intelligenza Artificiale per diventare superuomini e per avere potenzialità speciali, come una sorta di protesi intellettuale, mentre io volevo creare una sintesi del mondo in un oggetto virtuale che batte. Ecco che allora non sussistono differenze o contraddizioni tra un luogo così antico e un’idea così contemporanea.