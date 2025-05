Cinque domande a Fulvio Scaglione per capire il ciclone Trump

Lo spostamento del baricentro della politica estera americana dall’Europa all’Asia potrebbe portarsi dietro il tracollo della NATO, o quantomeno un suo depotenziamento. Eppure, fino al termine della presidenza Biden, l’Alleanza Atlantica sembrava in ottima salute: come è stato possibile un cambiamento così repentino? «Agli occhi degli atlantisti, la guerra in Ucraina ha rivitalizzato l’Alleanza. Per certi versi è vero, perché si è allargata ad altri Paesi, come la Svezia e la Finlandia, mentre i Paesi europei hanno iniziato a investire di più nella loro difesa», spiega Scaglione, che però aggiunge: «Tuttavia, la NATO non ha saputo garantire una maggiore sicurezza per i suoi Stati membri. Il caso della Finlandia è emblematico: quando è entrata nella NATO, la Russia ha iniziato a considerarla come parte di un blocco ostile e ha aumentato le pressioni militari sul confine. Il risultato è che la Finlandia ha chiesto agli Stati Uniti ancora maggiore protezione. Ma in uno scenario in cui Washington vuole spendere meno nella difesa degli alleati europei, è impensabile un aumento del numero di basi americane in Svezia e Finlandia».