Capuzzi, ecco il «ciclone bellico» della Presidenza Trump

Capuzzi, che per anni si è occupata di America Latina – è il suo «grande amore» ci ha confidato – ha descritto la rielezione di Trump come « una brutta notizia per il resto delle Americhe. I Paesi sudamericani hanno già affrontato il trumpismo in passato: esso ha prodotto degli sconquassi politici, che solo in un secondo momento sono stati arginati. Le recenti dichiarazioni roboanti su Panama e sulla Groenlandia fanno parte di una strategia retorica del Partito Repubblicano, che vuole distrarre l’opinione pubblica dalla situazione in Medio Oriente e in Ucraina. Poi, con ogni probabilità, gli USA non si prenderanno nessun territorio, ma quanto detto su Panama ha un peso simbolico importantissimo». Il canale è stato infatti restituito a Panama solo nel 1999, in virtù di un trattato firmato dal Presidente Jimmy Carter nel 1977: «Nell’immaginario simbolico dell’America Latina, la restituzione del canale doveva segnare una nuova forma di relazione tra gli Stati Uniti e i Paesi vicini, non più in chiave imperialista ma con una partnership paritaria. Accampando nuove pretese su Panama, insomma, Trump vuole tornare a un sistema di rapporti che guarda al passato, dove gli Stati Uniti sono al centro e il resto del continente prende ordini».