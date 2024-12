«Si stava meglio quando c’era l’apartheid»: il razzismo sistemico non se ne è mai andato dal Sudafrica

A farne le spese sono stati prima i coloured, poi le casse del Paese e, infine, gli africani e gli Zulu stessi. Le promesse di ricchezza di Zuma non si sono avverate e durante il suo governo le condizioni dei neri sudafricani non hanno fatto altro che peggiorare, mentre le divisioni sociali si sono acuite. In passato, in Sudafrica si è quasi arrivati all’espulsione totale dei bianchi, come era successo in Zimbabwe in occasione della riforma redistributiva delle terre del 2000: alla fine i bianchi sono rimasti dov’erano, ma a molti africani è stato promesso che avrebbero potuto occupare i loro posti di lavori e le loro case, innescando ulteriori tensioni e fomentando l’odio reciproco tra bianchi e neri. I coloured, che non sono numerosi come gli africani o ricchi come i bianchi, sono rimasti ai margini delle clientele politiche, sviluppando un odio viscerale verso il sistema e le etnie che lo monopolizzavano. In fin dei conti, l’odio reciproco tra coloured e neri non è altro che una guerra tra poveri, tra gli ultimi e i penultimi della società sudafricana, che si è riaccesa negli ultimi anni sulla scia del favoritismo accordato dai partiti di governo verso questa o quella popolazione, che a tratti assume dei toni semplicemente discriminatori.