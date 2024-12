Cuba in ginocchio: salta la rete elettrica e dai Caraibi arriva il tifone Oscar. Ma l’embargo americano resta

Una situazione da incubo, per chi viveva sull’isola: l’assenza di corrente elettrica ha reso impossibile per le autorità comunicare efficacemente con le province e con le città, e ancor meno con i villaggi. «Il tifone era stato annunciato come un fenomeno di “Forza 1”, ma probabilmente quando ha toccato Cuba era più intenso delle previsioni. La zona in cui ci trovavamo noi bergamaschi è stata la più colpita: Oscar è entrato nella Bahia de Mata, a nordest, la cui parrocchia è gestita da un prete di Bergamo, ma ha colpito anche San Antonio del Sur, nel sudest, praticamente in fondo all’isola, poco prima del Mar dei Caraibi», continua il Direttore del CMD della nostra città, che addirittura conferma di non essere riuscito ad arrivare a San Antonio del Sur da Baracoa a causa dei problemi causati dalle inondazioni e dalle alluvioni nei collegamenti tra i centri medio-grandi e quelli più piccoli: «avevamo in programma di andare, ma quando si è rimesso a piovere dopo il tifone non ce la siamo più sentita. Il tratto che dovevamo percorrere era montuoso, e il rischio era quello di finire sotto una frana o di rimanere bloccati sulla strada, in mezzo ai detriti di due frane. Poi i fiumi si sono ingrossati, e non siamo riusciti a uscire nemmeno da Baracoa».