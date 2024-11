Una domenica di (stra)ordinaria accoglienza

Per la maggior parte, provengono dall’Africa subsahariana e sono richiedenti asilo, in attesa cioè di ricevere dalle autorità competenti - in Italia, le Commissioni territoriali - il riconoscimento della protezione internazionale. Nel frattempo alcuni di loro vivono in “Casa Amadei”, in via San Bernardino 77, altri nel centro di via Sudorno, Città Alta: due progetti prefettizi diversi, gestiti entrambi dalla Cooperativa Ruah. Il primo accoglie 34 persone in totale, l’altro 75 (di cui circa la metà proveniente dal Bangladesh, mentre l’altra dall’Africa subshariana; età media di 24 anni). Si tratta di centri aperti per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza (SAI) che a Bergamo sono 5 in totale. «Due del Comune di Bergamo (uno per adulti e uno per minori stranieri non accompagnati), uno del Comune di Osio Sotto, uno di quello di Levate e infine del Consorzio Servizi Val Cavallina - mi informerà poi Rossana Aceti, esperta in diritto dell’immigrazione e referente dei progetti SAI per il Consorzio Sol.Co Città Aperta - A livello provinciale, nei progetti SAI accogliamo 280 persone». Tuttavia, come succede anche nel resto di Italia, i posti non sono sufficienti per rispondere alla domanda di accoglienza e così si aprono i CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria che però, di fatto, costituiscono la modalità “ordinaria” di accoglienza, commenta Aceti.