Matrimonio a basso impatto per celebrare il futuro insieme agli sposi

A Bergamo si possono acquistare abiti da sposa di seconda mano presso «Il Mercatino di Michela», che propone vestiti usati, ancora in ottimo stato e attualissimi. Per chi vuole osare con l’inventiva, un abito su misura e scomponibile è la via più semplice per dare nuova vita al proprio vestito da sposa dopo il giorno del sì: il top si trasforma in una blusa per le feste, mentre la gonna può essere facilmente convertita in un capo per l’estate.