psicogeografie: lo scioglimento dei ghiacciai, nel mondo e nei cuori

Questo ghiaccio interiore si forma con la paura, il terrore, il trauma. Emozioni estreme che possono causare reazioni estreme, come il freezing , una risposta fisiologica ai traumi che ci paralizza, come fossimo, appunto, congelati. Ci può accadere che per un forte shock restiamo bloccati. Può succedere anche per eventi minori che richiamano qualcosa nella nostra psiche che fa scattare, come automatismo, una risposta estrema. È una risposta non solo all’evento attuale, ma anche al nostro trauma “preistorico”, riposto in un angolo della nostra memoria in cui non guardiamo mai.