Holger e Sonila, imprenditori albanesi cresciuti con il cuore a Bergamo

L’idea secondo cui l’inserimento degli immigrati passi sempre attraverso il modello sociale della comunità organizzata su base locale e nazionale è quindi scardinato da esempi come quello di Holger e Sonila. Loro infatti, come altri 38.007 titolari di imprese individuali nati in Albania (pari al 9,7% degli imprenditori non comunitari in Italia) si sono posti piuttosto come imprenditori di se stessi. Un fenomeno dovuto anche alla voglia di riscatto personale: «In Albania non c’era una mentalità imprenditoriale – spiega Holger che si definisce un self made man – allora io ho voluto e voglio, tramite il mio lavoro, portare un’Albania differente a Bergamo ». «Adesso noi siamo un po’ come i boomer degli anni ’60 – commenta con un sorriso Sonila – abbiamo costruito qualcosa partendo da zero e continuiamo a farlo per le prossime generazioni, perché i nostri figli non facciano gli stranieri a casa loro, come abbiamo dovuto fare noi all’inizio».