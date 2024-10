Sudan, la crisi di cui nessuno parla: otto milioni di profughi in meno di due anni

Il conflitto in Sudan ha avuto anche delle ripercussioni economiche sul suo vicino meridionale: «la vita in Sud Sudan è molto instabile, oggi come oggi. I negozi stanno soffrendo molto a causa della guerra, e lo stesso vale per i consumatori. Il Paese si sosteneva grazie alle esportazioni di petrolio, ma l’oleodotto nazionale passa attraverso il Sudan, e adesso è interrotto per via del conflitto. La vendita del petrolio era l’unica entrata nella bilancia dei pagamenti, il che significa che ora il Sudan del Sud importa tantissimi beni dall’estero, ma non vende più nulla sui mercati internazionali. Juba ha un enorme bisogno di dollari, perché tutti i beni di prima necessità arrivano dall’estero. La vita delle persone è di sussistenza, si campa di quello che si produce: quando le scorte finiscono e i raccolti vengono consumati, iniziano le carestie. Al mercato ci vanno solo i funzionari dello Stato e i dipendenti delle ONG. Inoltre, lo sbilanciamento dei commerci internazionali dopo l’inizio della guerra ha portato la moneta nazionale a perdere di valore: il prezzo dei beni di consumo è quasi raddoppiato, e di conseguenza il potere d’acquisto è crollato di più del 50%. Per questo, anche i migranti che arrivano qui dal Sudan lo fanno in via temporanea, in attesa di tornare a casa», conclude Gaspari.