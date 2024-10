Africa, nove colpi di Stato in tre anni. «Segnale di allontanamento dall’Occidente»

C’erano anche dei casi di democrazia apparentemente avanzata, che venivano usati dalla comunità internazionale come paradigma dello sviluppo che i Paesi del Sud globale potevano raggiungere: «Il Ghana è sempre stato portato ad esempio di buon funzionamento delle istituzioni democratiche, nonché di corretta alternanza al potere tra partiti. Poi c’erano tante situazioni intermedie, come la Costa d’Avorio, che ha vissuto un conflitto durissimo, ma che al termine delle ostilità è tornata al voto. Anche qui, però, l’attuale Presidente Ouattara è in carica da tre mandati di fila: ciò dimostra come alcuni esponenti politici pieghino il voto per i propri scopi. È quello che è successo in maniera ben più marcata in Camerun, è quello che succede anche in Ruanda», riporta Carbone. Insomma, la democrazia in Africa è esistita – con le sue fragilità e imperfezioni – fino a tempi molto recenti. « Negli ultimi cinque anni si sono verificati numerosi colpi di Stato, con cui è riaffiorata una tendenza messa da parte dagli Novanta in poi, ovvero quella all’intervento dei militari e alla loro presa del potere sul piano politico». Solo negli ultimi tre anni, in Africa si sono verificati nove colpi di Stato: uno in Niger, Sudan, Sierra Leone, Gabon e Guinea; due in Burkina Faso e in Mali. Per questo, alcuni studiosi hanno iniziato a parlare di un’ «ondata di colpi di Stato» per definire l’attuale situazione dell’Africa subsahariana.