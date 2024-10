Dalla «Lucia di Lammermoor» alla «Dalinda»: la fama di Donizetti passa per il Sudafrica

Ma come ci è arrivata la «Dalinda» a Cape Town? Dopo la scoperta dell’opera - per puro caso, cinque anni fa, nella biblioteca del conservatorio di Napoli - i suoi diritti sono stati acquistati dalla «Tinder della lirica», l’organizzazione Opera Co-Pro, che si occupa di mettere in contatto compagnie di tutto il mondo per lo sviluppo di progetti teatrali condivisi. A guidare «Opera Co-Pro» è un’italiana, Ambra Sorrentino, che per puro caso conosce Jeremy Silver, direttore di «Opera UCT» e grande esperto di Donizetti, al punto da aver già condotto diverse sue opere minori in Africa e in Europa. E così parte un sodalizio a metà tra Italia e Sudafrica, che in breve diventa anche un’amichevole corsa contro il tempo: anche una compagnia ceca, infatti, inizia a organizzare la sua rappresentazione della «Dalinda». Alla fine, «Opera UCT» arriva sul palco per prima, stabilendo uno storico primato per il suo Paese. Ma ciò non significa che la fatica di Donizetti resterà relegata ai teatri di Città del Capo. Al contrario, il gruppo indipendente dell’Università di Cape Town si occuperà anche di tradurre libretti e testi in altre lingue, nonché di rivedere le composizioni utilizzate per la prima rappresentazione, per poi metterle a disposizione di tutte le compagnie che fanno parte di «Opera Co-Pro». In questo modo, la «Dalinda» potrà tornare in Europa, in Italia e - perché no - magari anche a Bergamo, nella patria di Gaetano Donizetti.