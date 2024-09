Dalla democrazia alla “democratura”: Marco Tarquinio spiega la deriva autoritaria in Europa e nel mondo

Accanto ai livelli record di astensionismo, le elezioni europee del 2024 saranno ricordate per aver spalancato le porte del Parlamento Europeo all’estrema destra. Quest’ultima, al momento, si trova divisa grossomodo in tre gruppi parlamentari, ovvero i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), che comprendono Fratelli d’Italia e il Partito di Diritto e Giustizia (PIS) polacco; i Patrioti per l’Europa, di cui fanno parte la Lega di Matteo Salvini, il Rassemblement National francese di Marine Le Pen e il Partito del premier ungherese Viktor Orban, Fidesz; e infine l’Europa delle Nazioni Sovrane (ESN), il cui membro di spicco è proprio il già citato AfD. Tutte e tre le formazioni di destra nel Parlamento Europeo hanno aumentato il proprio numero di seggi tra le elezioni del 2019 e quelle del 2024, riflettendo il successo che i partiti nazionali che le compongono stanno ottenendo a livello nazionale. «Eppure - riporta Tarquinio - le estreme destre sono una reale minaccia per la democrazia, perché i loro contenuti politici sono oggettivamente antidemocratici. La situazione odierna ricorda ciò che si è verificato in Europa cento anni fa, quando le democrazie non erano così avanzate come lo sono oggi e i teorici illiberali hanno sfruttato i meccanismi della democrazia liberale per prendere il controllo delle istituzioni e rovesciare la democrazia stessa. Interi pezzi delle società europee si sono messi prontamente in divisa, in camicia bruna o in camicia nera: questo è un problema vero che rischia di ripetersi, non un’illusione. Gli ammiccamenti neonazisti dell’AfD, per esempio, sono così evidenti da aver spinto il gruppo parlamentare europeo a cui era inizialmente affiliato (quello dei Patrioti) ad espellere l’ultradestra tedesca dai suoi ranghi. Ma ciò non significa che dentro a quello stesso gruppo non ci siano altre visioni egualmente nostalgiche e pericolose, anzi: l’esaltazione dei nazionalismi e delle differenze tra persone “di serie A” e “di serie B” sono prerogative di molti partiti europei di destra. Sono idee opposte all’umanesimo democratico, liberale e cristiano su cui si è basato il progetto stesso dell’Europa: se prendono piede nelle aree più marginalizzate, impoverite ed escluse dell’UE un motivo c’è, e le forze veramente democratiche devono fare i conti con questo problema».