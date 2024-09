Se il paradiso sprofonda: le isole del Pacifico in lotta contro il cambiamento climatico

Su questa stessa falsariga sembra posizionarsi anche il meeting degli ultimi giorni. Nonostante le risolute richieste di azioni concrete della comunità internazionale avanzate dal Primo Ministro di Tonga Siaosi Sovaleni - «abbiamo bisogno di risultati tangibili e di progetti concreti, dobbiamo passare dalla deliberazione delle politiche alla loro implementazione», aveva detto qualche mese fa - né l’ONU né le grandi potenze sembrano essere intenzionate a muoversi per fermare l’innalzamento del livello dei mari. Il discorso del Segretario delle Nazioni Unite António Guterres al PIF non ha impressionato i 1.000 diplomatici che hanno raggiunto Nuku’alofa negli scorsi giorni: «Se salviamo il Pacifico, salviamo il mondo intero. Gli Stati insulari del Pacifico hanno il dovere morale e l’imperativo pratico di raccogliere la leadership nella lotta al cambiamento climatico a livello globale», ha detto Guterres. Ma come si può chiedere ad un gruppo di Paesi che, sommati tra loro, hanno un PIL di qualche decina di miliardi di Dollari (l’Italia da sola tocca i 2.000 miliardi) di fare da aprifila in una battaglia enorme e costosa come quella contro il riscaldamento globale? Anche il discorso dei delegati dell’OMS durante il Forum non è stato accolto in modo particolarmente positivo: «Una recente ricerca effettuata su 76 ospedali in 14 isole del Pacifico ha rilevato che il 62% di essi si trova a meno di 500 metri dalla costa, da un lago o da un fiume, perciò può essere soggetto ad allagamenti». La soluzione, per l’OMS, non è quella di impegnarsi per evitare l’innalzamento dei mari, ma il semplice spostamento degli ospedali: «A Tonga, siamo riusciti a trasferire l’ospedale di Ha’apai dalla costa al punto più alto dell’isola», spiega l’agenzia dell’ONU. Che però non fa menzione del fatto che spostare gli ospedali più in alto significa anche allontanarli dai centri abitati, renderli meno accessibili e, spesso, lasciare la popolazione in balìa dell’innalzamento dei livelli marittimi: se tutti saranno costretti a emigrare per via del cambiamento climatico, a Tonga non resterà nessuno da curare, e i nuovi ospedali “di montagna” non serviranno a nulla.