«UAU microfestival», a Mozzo due giorni di «Costell/azioni» creative

Occhi all’insù per osservare le costellazioni nel cielo e poi in giù per riportarli su carta. E poi sguardi rivolti verso la memoria personale per ricostruire costellazioni intime durante laboratori creativi. E ancora live drawing e live painting i cui titoli strizzano l’occhio a stelle ed esplosioni cosmiche come la Supernova. Tra spettacoli, mostre, workshop e incontri, lo spin off autunnale di «UAU il festival» trova a casa a Mozzo il 7 e l’8 settembre con Beatrice Bandiera e Silvia Reginato, due importanti illustratrici del panorama italiano, ospiti di una serie di eventi a ingresso libero pensati per un pubblico di ogni età e in programma anche in caso di pioggia.