La “giravolta” dei Democratici americani: fuori Joe Biden, dentro Kamala Harris

Le discontinuità maggiori si verificheranno però in politica estera, soprattutto in Medio Oriente. Il responsabile esteri del TG1, infatti, dichiara che «finora, Kamala Harris si è dimostrata più filo-palestinese di Joe Biden. O meglio, ha dato prova di essere più sensibile al dramma che stanno vivendo i civili palestinesi nell’ambito del conflitto tra Israele e Hamas. Anche qui, però, si tratta soprattutto di una differenza di accento, che si ritrova perlopiù nella forza delle dichiarazioni pubbliche: quando Harris dice che la guerra sta “causando troppe vittime civili”, non si tratta di qualcosa che Biden non pensa o che non direbbe, ma di parole che non ha mai proferito finora, almeno non in questi termini. Harris è molto attenta alla causa palestinese: per esempio, è convinzione diffusa che non abbia scelto come suo Vicepresidente l’attuale Governatore della Pennsylvania Josh Shapiro perché è ebreo, tra le altre cose. Shapiro le avrebbe sicuramente fatto vincere il suo Stato, ma avrebbe fatto perdere al Partito Democratico il consenso di un’ampia frangia della sua base elettorale. Insomma, si tratta di una linea meno rigidamente filo-israeliana, come invece è quella di Biden».