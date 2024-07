A 32 anni dalla strage di via D’Amelio serve tenere accesa la luce di Paolo Borsellino

È forse anche nel segno di questa consapevolezza che in questi giorni, per il 32esimo anniversario dalla strage di via D’Amelio avvenuta il 19 luglio 1992, a Palermo è comparso il volto sorridente di Paolo Borsellino proiettato nel cortile Maqueda del Palazzo dei Normanni, sede della Regione Sicilia. Un’iniziativa di commemorazione organizzata dal presidente della commissione Antimafia, Antonello Cracolici, d’intesa con il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e in collaborazione con l’Associazione “La casa di Paolo”.