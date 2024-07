filamenti: la rappresentanza femminile in politica non è (solo) questione di numeri

SC: Credo sia necessario, in vari campi della politica, applicare qualcosa di simile a un quadro parlamentare sensibile alle questioni di genere. Questo quadro si basa su una serie di domande che riguardano chi è parte del lavoro e le modalità con cui questo lavoro viene svolto. Queste domande molto concrete possono essere: «Quanto le donne sono in grado di lavorare in modo paritario con gli uomini? In che misura si tiene conto dei loro bisogni e interessi? Come la partecipazione femminile impatta sui risultati dell’organizzazione? E ancora, come questi risultati vengono soddisfatti? Quali sono i bisogni sociali delle donne nel caso del Parlamento?». Mi sembra che questo tipo di domande, molto concrete, ma importanti, possano essere applicate a molti altri campi e costruire perlomeno una strada da cui partire. Quindi, prendendo per esempio in considerazione i partiti politici, possiamo chiederci molto praticamente: dove tengono le loro riunioni, quando hanno i loro congressi annuali? Che tipo di assistenza all’infanzia viene fornita? Come fanno a garantire che le donne più povere possano partecipare? Si forniscono sussidi per il loro trasporto a questo tipo di incontri? Non credo di poter dire che questa sia una specie di panacea, perché di per sé non risolve le cause di queste disuguaglianze, ma potrebbe intervenire in alcune di queste istituzioni con effetti positivi.