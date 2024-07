I bergamaschi e il cosplay. Come la nostra atavica passione per il “fai da te” si applica alla creazione di travestimenti

Da neofita scopro così chiacchierando che c’è gente, non professionista, che impiega anche sei mesi per realizzare un costume, accanto a chi (e sono fra questi) si riduce a far tardi la sera precedente alla fiera perché non ha ancora finito gli ultimi aggiustamenti. Ci sono cosplay davvero acerbi, in cui la scarsa fattura nasconde spesso esperienza e manualità non (ancora) all’altezza della propria passione, ma in cui si intravede del buon potenziale. Ci sono costumi semplici ma che puntano tutto su una trovata geniale per far ridere: un accessorio azzeccato, un vistoso cambio di genere che punta alla parodia, la scelta di un personaggio insolito (ad esempio tratto da una pubblicità). Accanto a loro ci sono cosplay estremamente elaborati, che richiedono mesi e mesi di lavoro e abilità manuali davvero notevoli, e può capitare di sentirsi inetti guardando quelle autentiche meraviglie, ma bisogna sempre ricordare che non esistono cosplay brutti, perché ciascuno è fatto con passione, sfruttando i mezzi che si hanno a disposizione. E soprattutto ciascuno è fatto seguendo un sogno.