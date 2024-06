«Seriana Klask». Il fascino “magnetico” del gioco da tavolo

Saluto a malincuore i compagni di gioco – mi sarei fatto volentieri un’altra partita – e comincio a discutere con Giosuè, il ventiquattrenne che si occupa della gestione di «Seriana Klask». «Tutti noi del gruppo nasciamo in realtà come giocatori da tavolo impegnati nel progetto “Game Masters”, nato all’interno della Cooperativa San Martino e che ha come obiettivo quello di utilizzare il gioco da tavolo come strumento aggregativo ed educativo in vari contesti sociali. Un giorno, imbattendoci in «Klask», ci siamo resi conto del suo enorme potenziale nell’inserirsi in contesti in cui magari il gioco da tavolo tradizionale non fa presa perché visto erroneamente come lento o poco stimolante. Abbiamo quindi creato “Seriana Klask”, dandoci come obiettivi lo sviluppare tornei locali e portare «Klask» in contesti in cui possa avere anche un valore sociale, oltre che ludico».