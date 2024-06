L’India ha votato. Modi ha vinto, ma la democrazia non è florida come potrebbe sembrare

A rendere le elezioni del Lok Sabha ancora più importanti vi è il fatto che il Primo Ministro deve godere di una maggioranza nella Camera Bassa del Parlamento per poter governare: come in Italia (per ora), il premier non è eletto direttamente dai cittadini, ma nominato dal Presidente della Repubblica (a sua volta eletto dal Sansad) e deve godere della fiducia parlamentare. Il rinnovo del Lok Sabha coincide dunque con quello del Primo Ministro in carica e del suo governo: per questo, le elezioni generali del 2024 rappresentano un tornante importantissimo per la storia dell’India moderna.