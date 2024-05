Un cortile solidale e digitale: ecco il nuovo progetto su Kendoo

Per rendere questo obiettivo concreto, Banca del tempo ScambiatempoRedona APS ha lanciato una raccolta fondi su Kendoo, la piattaforma di crowdfunding civico del gruppo Sesaab dove tutti i cittadini possono accedere per fare una donazione. Per portare la donazione in detrazione, è possibile effettuare un bonifico all’IBAN indicato a questo sito. L’obiettivo è quello di raccogliere il 60% delle risorse necessarie (pari a 20mila euro) allo svolgimento del progetto. Il restante 40% verrà messo a disposizione dal mentor «Bergamo Smart City & Community», associazione senza scopo di lucro che si propone di dare vita a nuovi progetti per rendere Bergamo una “città intelligente” e arricchire la qualità di vita dei suoi cittadini.