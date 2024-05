psicogeografie: l’importanza di essere corpo

In una tavola del «Rosarium Philosophorum», un libro di alchimia che Carl Gustav Jung ha usato per raccontare cosa avviene in analisi in «Psicologia della traslazione» (similmente a quanto fatto da Helferich nel libro citato prima), ci sono un uomo e una donna seduti sui bordi di una fontana, con i piedi immersi nell’acqua. Per Jung la situazione in cui ci si trova in psicoterapia è simile quello che avviene in quell’immagine: due persone sono in relazione, e i loro piedi sono immersi nella stessa acqua. L’acqua, per Jung, è l’inconscio, una sorta di fluido in cui i confini non esistono e fenomeni di risonanza e accordo avvengono naturalmente nel profondo, sotto il livello della coscienza.