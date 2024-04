filamenti: Neve Shalom Wahat al-Salam, la pace si impara

RP: NSWAS non è un microcosmo impermeabile. Molti dei suoi residenti palestinesi hanno parenti a Gaza, una donna ha perso 27 membri della sua famiglia. La componente ebraica ha vissuto lo shock del 7 ottobre, scoprendosi più vulnerabile di quanto immaginasse e, di nuovo, Israele è un paese piccolo, molte persone conoscono persone uccise negli attentati del 7 ottobre, oppure rapite. Una cara amica di molti al villaggio era Vivian Silver, uccisa nel suo kibbutz. Uno dei residenti è un medico che normalmente lavora come volontario anche a Gaza, in questi mesi è in contatto costante con i suoi colleghi e informa il villaggio. La sofferenza e il disorientamento sono entrati di prepotenza nella vita della comunità. Inizialmente hanno organizzato degli incontri uninazionali per un primo confronto nella propria lingua madre, senza filtri. Poi hanno avviato degli incontri binazionali, facilitati da mediatori esterni della Scuola per la pace, per parlarsi, ascoltarsi. Siccome organizzare i momenti tradizionali di lutto in questa fase non è possibile per ragioni prettamente politiche e di effettiva restrizione della libertà di espressione, hanno creato una “Bereavement Tent”, una tenda del lutto. Si sono incontrati, si sono raccontati le perdite personali subite, il senso di disorientamento, hanno condiviso paure e dolore, ma anche lasciato scorrere la capacità di riuscire a vedere la sofferenza dell’altro e far posto. Non si tratta di momenti istituzionalizzati: partecipa chi desidera, come desidera. Ma rimangono setting ideati per tutti e tutte.