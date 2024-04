psicogeografie: accogliere l’Altro e ospitarlo

La settimana scorsa ero al congresso nazionale della Società Italiana di Analisi Bioenergetica a Ischia e ho colto l’occasione per visitare un po’ l’isola, arrivandoci due giorni prima. Viaggiavo da solo e, per una serie di questioni personali, in questo viaggio ero più in contatto con questo senso di solitudine che in altri momenti della mia vita. Avevo dormito poco essendomi svegliato presto per la partenza, la mattina c’era stato un potente scroscio di pioggia, tutto sembrava complottare per mettermi in uno stato d’animo malinconico. Nel pomeriggio stavo camminando per raggiungere la cima dell’Epomeo, il vulcano spento che è la cima più alta dell’isola, ma ero altrove, una parte di me stava con una mancanza. Allora ho pensato a una cosa che mi capita di dire spesso in terapia, la raccomandazione a «stare con quello che c’è», e l’ho compresa e sentita dentro in un modo ancora più profondo di quanto avessi già fatto in passato.