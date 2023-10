psicogeografie: la rivoluzione silenziosa del lavoro su di sé

Diventando consapevoli delle moltitudini che conteniamo, per citare Walt Whitman, è più facile accettare la diversità altrui e non ingaggiare l’ennesima “guerra giusta”, anche se combattuta solo in rete o in casa propria. Come ha detto Robert Mercurio, analista junghiano e teologo, in un recente convegno su Luci e Ombre della società e della psiche contemporanee, spesso chi è coraggioso in guerra è un codardo nella vita psichica. Al contrario, chi intraprende un percorso di crescita interiore, che a volte può essere un viaggio dantesco, non ha nemmeno bisogno di entrare in battaglia. Sicuramente è un viaggio lungo e lento, ma è probabilmente il più significativo che possiamo intraprendere.