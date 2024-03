Una nuova «casa digitale» per tre quartieri, fatta dai giovani. Su Kendoo il progetto «Archivio delle Memorie»

«Il crowdfunding civico è il modo in cui l’Associazione “Bergamo Smart City” si impegna ad aiutare la trasformazione di idee e proposte in realtà tangibili, che migliorano la nostra città – dichiara Giacomo Angeloni, presidente dell’associazione – È uno strumento che permette la partecipazione democratica, promuove piccole e grandi innovazioni, e soprattutto vuole rafforzare i legami nella comunità. Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto di Associazione Homo, Fondazione MIA e BOF, a cui va il nostro ringraziamento per rendere possibile ogni anno questo speciale progetto».