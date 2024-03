psicogeografie: come imparare ad amare la pioggia?

Qualche anno fa, durante un viaggio in Giordania, mi è capitato di attraversare in auto il deserto. Mi guardavo intorno e il paesaggio non mi colpiva, mi mancavano le nostre montagne e i boschi a cui sono affezionato fin da bambino. Tutto questo era perfettamente in linea con le mie aspettative. Qualche giorno dopo, però, mi sono fermato nel deserto per un paio di giorni e ho avuto modo di visitarlo davvero, di viverci dentro, sebbene da turista. E mi ha colpito in un modo che non saprei spiegare, come un’esperienza totalizzante di qualcosa più antico e vasto di me. La bellezza del Wadi Rum è qualcosa da cui è impossibile non farsi sopraffare. Una parte di umanità ha attraversato i deserti (e una parte continua a attraversarli anche ai nostri giorni, rischiando la vita per cercarsi un futuro possibile) per popolare il pianeta, e questa esperienza è scritta da qualche parte in ognuno di noi, nel nostro DNA o nell’inconscio collettivo.