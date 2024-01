psicogeografie: mettere a fuoco gli obiettivi per ripartire con slancio dopo le vacanze

Giano e gennaio hanno anche un volto che guarda indietro, al passato. Cosa ci siamo lasciati alle spalle nel 2023? Cosa non vogliamo portare con noi, quali “cose vecchie” abbiamo “gettato dalla finestra? Questo è un momento in cui possiamo decidere quali cose non vogliamo più e alleggerire il nostro bagaglio per questa nuova tappa. Dal passato possiamo imparare anche cosa non vogliamo e imparare a dire di no. Spesso sono i «no» che diciamo noi ad aiutarci a crescere. Per la psicologia dello sviluppo, quando impariamo a dire di no siamo arrivati a un livello di sviluppo per cui ci riconosciamo separati da chi ci sta intorno, sappiamo di avere una mente e una volontà diversa da quella degli altri (René Spitz definì la capacità di dire no come il «terzo organizzatore» della psiche, una sorta di pietra miliare che indica il raggiungimento di un nuovo livello evolutivo).