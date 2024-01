bestof2023: Nowruz, il Capodanno iraniano che profuma di giacinto

Ho nostalgia di casa, in questi giorni. Cerco il profumo di giacinto nell’aria e ricordo gli anni in cui ho vissuto in Iran. Ricordo i giorni prima di Nowruz a Tajrish Square (una grande piazza nella parte nord di Teheran piena di negozi) dove la vita scorre e la gente fa spese per la festa. Si comprano fiori e pesci, ci si augura un anno felice l’un l’altro in strada e ci si precipita nelle proprie case per apparecchiare la «tavola delle sette S». Il profumo della primavera si sente ovunque e se ne vedono i segni. Si può ammirare la neve sciogliersi sulle montagne di Teheran e il verde che la sostituisce. In questi giorni, penso più che mai al mio Paese e immagino che questo sarà un anno difficile per celebrare il Nowruz persiano. Molte famiglie hanno perso un membro durante le proteste degli ultimi sei mesi e molte altre sono nelle carceri del regime. In questi giorni, per noi iraniani, c’è poca distanza tra speranza e disperazione. Ma un giorno la luce vincerà sul buio. Mi auguro che questo nuovo anno porti libertà al nostro popolo e che ogni iraniano possa godere dei propri diritti come ogni essere umano al mondo.