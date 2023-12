Vi auguriamo Buon Natale con un racconto che apre alla Speranza

Il Grinch odia il Natale per diverse ragioni: per i ritmi forsennati che caratterizzano il periodo di fine anno, come se a gennaio il mondo finisse; per l’obbligo di comprare i regali per tutti; per la solitudine che diventa più pesante in un periodo in cui tutti stanno con i propri cari; per la malinconia che nasce quando le persone amate non ci sono più o per una crisi personale.