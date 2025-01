bestof2024: Grammatica minima delle relazioni tossiche

Come spiega l’ex accademica, divulgatrice, psicologa californiana Ramani Durvasula nel suo libro «Don’t You Know Who I Am?”: How to Stay Sane in an Era of Narcissism, Entitlement, and Incivility», l’aspetto più subdolo di questo tipo di relazioni è che apparentemente sembrano relazioni normali. Spesso, infatti, l’ambiente circostante, la famiglia, i colleghi di lavoro, i media e anche i contesti curativi considerano i problemi di queste relazioni “i normali problemi” che ci sono in tutte le relazioni. Eppure, secondo la dottoressa Durvasula, ci sono delle visibili e argomentabili differenze tra una relazione sana e una relazione tossica.