Vera Gheno. Un antidoto ai veleni dei social tra consapevolezza e nuove frontiere del web

Una parola ben scelta, una comunicazione efficace e un’interazione riuscita possono cambiare la nostra esperienza sui social, trasformando un ambiente tossico e negativo in uno spazio di scambio e di espressione. Esserne consapevoli è un primo grande passo per capire cosa facciamo, cosa potremmo fare meglio e cosa non dovremmo fare affatto quando siamo online. Molto spesso il “cosa facciamo” è un po’ a caso, di fare meglio non c’è tempo, presi come si è dalla velocità, e cosa non si dovrebbe fare lo si capisce solo nel momento sbagliato: quando ormai il danno è fatto. Come nel caso della persona che ha condiviso sui social un meme con una politica decapitata e si è ritrovato una denuncia, uno dei tanti esempi che la sociolinguista e saggista Vera Gheno propone nel suo «L’antidoto. 15 comportamenti che avvelenano la nostra vita in rete e come evitarli»: un agile manuale di istruzioni sul linguaggio che utilizziamo in rete e anche qualcosa di più.